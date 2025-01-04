Телефонные мошенники предлагают россиянам поучаствовать в увлекательной игре

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ. Как отметили представители ведомства, мошенники, выдавая себя за правоохранителей, убеждают жертв снять деньги со всех своих счетов и передать их курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.