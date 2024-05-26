Ники Минаж получила штраф за попытку вывезти наркотики из Нидерландов

При задержании певица сопротивлялась полиции.фото: nickiminaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Американская рэп-исполнительница Ники Минаж получила штраф в €350 за попытку вывезти наркотики из Нидерландов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии