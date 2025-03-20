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В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев

В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степан Бандера среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза (ЕС).

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