В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степан Бандера среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза (ЕС).
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