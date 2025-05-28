Разведцентры СБУ и базы «Азова»* стерты с лица земли ударами ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 28 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия Соколовароссийские вооружённые силы провели скоординированный массированный удар по стратегически важным объектам украинской армии и спецслужб.
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