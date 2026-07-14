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SPLETNIK

579 подписчиков

"Полностью обеспечивает". Мать Тимати рассказала, что рэпер финансово помогает своим бывшим девушкам

"Полностью обеспечивает". Мать Тимати рассказала, что рэпер финансово помогает своим бывшим девушкам

66-летняя мать Тимати Симона Юнусова ответила в своём инстаграме* на вопрос подписчика о том, поддерживает ли рэпер финансово своих бывших возлюбленных — моделей Алёну Шишкову и Анастасию Решетову — от которых у него 12-летняя дочь Алиса и шестилетний сын Ратмир.

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