"Полностью обеспечивает". Мать Тимати рассказала, что рэпер финансово помогает своим бывшим девушкам

66-летняя мать Тимати Симона Юнусова ответила в своём инстаграме* на вопрос подписчика о том, поддерживает ли рэпер финансово своих бывших возлюбленных — моделей Алёну Шишкову и Анастасию Решетову — от которых у него 12-летняя дочь Алиса и шестилетний сын Ратмир.