Тайная жизнь великих писателей: Франц Кафка

В истории всемирной литературы еврей Франц Кафка прослыл очень «неуверенным» писателем. Если всмотреться в его бессмертные творения, то они буквально переполнены словами «казалось бы», «кажется», «возможно».
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