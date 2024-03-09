Теннисист Медведев хочет внедрить в свою игру новые элементы

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе он намерен удивлять своих соперников новыми приемами и новым арсеналом, который он использует в своей игре.
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