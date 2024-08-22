В Астраханской области сельчанин подозревается в изнасиловании знакомой

Как предполагает следствие, насильственные действия он совершил в салоне своего автомобиля. Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании.
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