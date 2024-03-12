Танк с флагом ЕС "берёт" Белгород. "Хроники" диверсантов. И стыдно и смешно

Киевский режим показал "хроники" своих диверсантов, которые "берут" Белгород на танке с флагом ЕС. Русские военкоры признаются: им и стыдно и смешно, ведь эта "операция" была проведена исключительно в фейковых пропагандистских роликах и никакого отношения к реальности не имела.