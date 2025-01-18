Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Forbes: обученная за рубежом бригада новобранцев ВСУ разбежалась под Покровском

Forbes: обученная за рубежом бригада новобранцев ВСУ разбежалась под Покровском

Киевский режим, с учетом печального опыта массового дезертирства из 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», больше не будет формировать новые бригады ВСУ, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

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