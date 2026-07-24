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Царьград

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Росавиация привлекла БПЛА для поиска пропавшего вертолета в Приморье

Росавиация привлекла БПЛА для поиска пропавшего вертолета в Приморье

В Приморском крае продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44. Росавиация задействовала БПЛА и добровольцев из "ЛизаАлерт".

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