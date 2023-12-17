Астраханцы вошли в группу избирателей по выдвижению Путина в кандидаты на должность президента РФ

Всего от нашего региона в инициативной группе заявлены депутат Городской Думы Николай Шайдин, представитель регионального отделения Союза православных женщин Анна Фадеева, а также известный астраханский врач, заместитель главврача АМОКБ по хирургической помощи Николай Костенко.
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