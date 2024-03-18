Лу Уильямс: «Дэмиан Лиллард должен стать первой опцией в атаке»

Разыгрывающий «Бакс» набрал 31 очко и 16 передач в победной игре с «Санз». «Думаю, что время Лилларда еще придет.
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