Роскомнадзор потребовал от провайдеров не ускорять YouTube

Компаниям не разрешили использовать технологии подмены трафика Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, потребовал от провайдеров прекратить попытки обойти ограничения скорости видеохостинга YouTube, сообщает «Коммерсантъ».
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