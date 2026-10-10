Мария Иванова завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Российская дзюдоистка Мария Иванова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку. В схватке за бронзу в весовой категории свыше 78 кг Иванова одолела итальянку Асю Тавано.
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