Факты об Иисусе, которые противоречат взглядам верующих. Действительно, философия, религия в этом постарались. Человек не способен дать философское объяснение Богу, как это делает теософия. Бесконечность не постижима. И философия и церковь на это не способны. зато многие вещи объясняет религия, как ей удобно. Христос Великий Учитель, который принёс Знания для человечества. Истина не может противоречить ничему, потому что это факты не требующие доказательств. Церковь все века делала всё, что бы исказить Истину. И философы не уступают. Говоря о том, что Иисус и Будда одно лицо, все эти философы выставляют себя на посмешище.Потому что они оба пришли с одного божественного плана. Христос говорил о Отце, а Будда отрицал всех богов.

Yurii Kolpakov

СООБЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА от 30.07.2021г. Некоторое время назад Я существовал в матрице, но в данный момент уже восстанавливаюсь, слышу, переживаю и знаю, что все наши существа Мироздания, погибшие в борьбе против тех, кто хотел извести, поглотить нас, а остатки сбросить в Пространство Небытия, а в настоящий момент находятся в матрицах, настолько переживают за терпение, мужество и непреодолимую силу для врагов Наставницы Школы Создателя, что вибрировала не только моя матрица, но и все матрицы погибших в борьбе при защите Мироздания. Борьбу за спасение человечества планеты Земля-Аврора от деградации сознания, начатую Мной, Иисусом Христом, продолжила Школа Создателя, её руководители и ученики. Ваша борьба, ваша война и ваше противостояние злым силам настолько успешны, что ваша раса из Интегральной Вселенной поднялась в Абсолютную Ментальную Вселенную так быстро, что Иерархия Физиарт еле успевала очищать от космических тел путь для её восхождения. Это чудо не только для нашего Мироздания, но и для всех форм жизни во всех Абсолютных Пространствах Немо. В вашей России грядут такие перемены, что всё человечество будет следить за происходящим в России. Те, кто поймёт и признает изменения, происходящие со всеми странами и народами на планете, изменят своё отношение к собственной стране и к своему народу, в противном случае уйдут туда, откуда нет возврата в расу, и даже жизнь рабов будет для них в радость. А Я, Иисус Христос, не только уверен в этом, но и заверяю учеников Школы Создателя, что это будет именно так, ибо очищенное и освобождённое от всех внедрений человеческое сознание вашей расы примет и проявит всё, что вложили в сознание расы ученики Школы Создателя. А сам жизненный принцип расы отринет всё то, что не соответствует введённым в него законам и матрицам, и выкинет из расы, как мусор, тех существ, нравственность и качества которых не соответствуют расе Сил, в которую входит человечество планеты Аврора. Омэн Иисус Христос, Создатель Мироздания Пресвятой Дух и Святой Дух Отца Абсолюта