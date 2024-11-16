Откуда дворец: у тещ российских чиновников начали массово отбирать недвижимость

78,9 тыс прочтений Российские суды захлестнул вал исков об изъятии дорогостоящей недвижимости и люксовых авто у членов семей депутатов и чиновников, которые не смогли подтвердить законности происхождения средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии