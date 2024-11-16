МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    "Одним днем в наручниках увезли с места службы командующего армии и нескольких комбригов, сообщает телеграм-канал "Со...Началось: арестов...
  • Eduard
    Сумасшедший мир Запада! Поставляя оружие и деньги незаконно Украине в Парижике пытаются судить за 10 евро на помошни..."Удар будет колос...
  • Андрей Шишинов
    Демократия говорите? Во франции "убирают" из политики неугодную Ле Пен. В германии пытаются запретить неугодную альте..."Удар будет колос...

Откуда дворец: у тещ российских чиновников начали массово отбирать недвижимость

Откуда дворец: у тещ российских чиновников начали массово отбирать недвижимость

78,9 тыс прочтений Российские суды захлестнул вал исков об изъятии дорогостоящей недвижимости и люксовых авто у членов семей депутатов и чиновников, которые не смогли подтвердить законности происхождения средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх