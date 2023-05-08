Антироссийский кандидат: Запад бросил все силы на поддержку оппонента Эрдогана в Турции

При действующем президенте Реджепе Эрдогане Турция не является искренне пророссийской державой. Скорее дерзкой авторитарной республикой, спекулирующей темой дружбы с Россией для получения от Запада, с которым она тесно связана узами блоков и союзов, неких преференций.