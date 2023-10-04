Экс-президент США Трамп призвать остановить поддержку Украины

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал американские власти немедленно прекратить поддержку Украины, пока европейские страны не сравнятся с США по объёмам предоставляемых Киеву средств.
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