Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом полностью разрушить школу в Казани

Приговоренный к пожизненному лишению свободы Ильназ Галявиев при подготовке нападения на казанскую гимназию в мае 2021 года рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит учебное заведение.
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