«Неприметная внешность»: каких людей невозможно запомнить

Порой бывает так, что во время беседы надо описать внешность того или иного человека. С этим часто возникают проблемы: ведь далеко не у всех есть какие-то очень узнаваемые приметы типа длинных волос до пояса, искусственной руки или шрама во все лицо.
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