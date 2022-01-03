Вирусолог сообщил о случаях одновременного заражения гриппом и коронавирусом в России

Они также фиксировались с 2020 года по всему миру. Таким образом директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» опроверг публикацию издания «Едиот Ахронот».
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