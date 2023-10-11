Чем живут люди Арктики?

На канале ОТР по субботам и воскресеньям в 15.05 выходит грандиозная премьера документального цикла «Северный морской путь» из 20 фильмов, ради которого съёмочная группа провела на «макушке Земли» несколько месяцев и даже побывала там, где десятки лет не ступала нога журналиста.