Чем живут люди Арктики?

На канале ОТР по субботам и воскресеньям в 15.05 выходит грандиозная премьера документального цикла «Северный морской путь» из 20 фильмов, ради которого съёмочная группа провела на «макушке Земли» несколько месяцев и даже побывала там, где десятки лет не ступала нога журналиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии