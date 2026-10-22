На самой Украине предпринимают попытки проанализировать промежуточные итоги нашумевшей операции «Вивальди», которую, как известно, широко разрекламировал Билецкий (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ).
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