Дата выхода и атмосферный трейлер Sovereign Syndicate – ролевой игры в стиле Disco Elysium и ArcanumКомпания Crimson Herring Studios выпустила новый атмосферный трейлер для Sovereign Syndicate – стимпанк-ролевой игры, напоминающей Disco Elysium и культовую Arcanum: A Parable of Machines and Magyas.
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