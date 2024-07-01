В Приморье потратят почти 32 миллиона на уличные фонари для гостей ВЭФ

На сайте госзакупок открыт новый аукцион. Объект закупки – восстановление линий наружного освещения на участках автодорог в Приморье, которые входят в маршрут движения гостей и участников IX Восточного экономического форума.
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