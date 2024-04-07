Трой Бейкер решил прокомментировать догадки игроков о том, что он озвучивае...

Трой Бейкер решил прокомментировать догадки игроков о том, что он озвучивает Джейсона в Grand Theft Auto 6Когда в декабре 2023 года вышел трейлер GTA 6, одним из первых дел фанатов стала кампания по поиску актеров, озвучивающих главных героев.