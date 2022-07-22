Daily Storm

534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Викто
    Надеюсь на зоне он станет любимой женщинойФСБ задержала в К...
  • Олег Орехов
    какие 15.Транклюкировать.или пожизненый ...ицих..Есть лотерейные таблетки вечного сна..ФСБ задержала в К...
  • Анатолий
    Кроме красной папки на столе больше ничего небыло?Путин провел сове...

Вице-канцлер Германии Хабек сравнил запуск «Северного потока — 2» с капитуляцией Европы перед Россией

Вице-канцлер Германии Хабек сравнил запуск «Северного потока — 2» с капитуляцией Европы перед Россией

Власти ФРГ приостановили сертификацию газопровода после того, как Россия признала ЛНР и ДНРВице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» привел бы к еще большей зависимости Европы от поставок российского топлива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх