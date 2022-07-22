Вице-канцлер Германии Хабек сравнил запуск «Северного потока — 2» с капитуляцией Европы перед Россией

Власти ФРГ приостановили сертификацию газопровода после того, как Россия признала ЛНР и ДНРВице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» привел бы к еще большей зависимости Европы от поставок российского топлива.
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