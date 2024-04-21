В Новороссийске полицейские провели семинар по профилактике кибермошенничества для представителей ТОСов

По инициативе руководства Управления МВД России по городу Новороссийску и при поддержке администрации города-героя состоялся профилактический семинар для местного актива населения - более 200 председателей территориальных общественных самоуправлений, товариществ собственников жилья и домовых комитетов.
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