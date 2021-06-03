Сбер начинает работать с самозанятыми из стран ЕАЭС

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме(6+) Сбер презентовал новые возможности популярного сервиса для самозанятых "Своё дело"(6+), который позволяет зарегистрироваться в качестве самозанятого, формировать чеки за услуги и оплачивать начисленный налог, сообщили в компании.