29 млн американцев из Техаса не хотят открытия границы для мигрантов

ТАСС/AP/Eric Gay В Соединенных Штатах продолжается неразбериха в ситуации с границей Техаса. Несмотря на то, что Верховный суд США постановил убрать колючую проволоку, жители региона не торопятся это делать.
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