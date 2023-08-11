Закон улиц в большой политике. Есть такой закон улиц – кто больше всех кричит, тот и не прав. А кричит лишь по одной причине – сам боится.
Маргарита Симоньян: Закон улиц в большой политике
Комментарии
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E
Ed
Нам нужно, просто очень нужно, принять тот факт, что мы ничем не обязаны ни Западу (коллективному), ни бывшим Советским Республикам. И не лезть к ним с помощью, если просят меньше месяца и менее 3-х раз. Раскидывать ресурсы направо и налево это дурь!
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20 час.
алексей шакин
ко-то помнит сколько раз грузия обращалась к Российской империи, чтобо войти в ее состав? 10 раз. а что произошло, когда Россия дала им свои войска? ираклий 2 на русских штыках начал захватывать соседние княжества. ни о чем не говорю. просто исторический факт.
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11 час.
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