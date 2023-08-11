Маргарита Симоньян: Закон улиц в большой политике

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Ed

Нам нужно, просто очень нужно, принять тот факт, что мы ничем не обязаны ни Западу (коллективному), ни бывшим Советским Республикам. И не лезть к ним с помощью, если просят меньше месяца и менее 3-х раз. Раскидывать ресурсы направо и налево это дурь!