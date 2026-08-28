«Девочка-девочка, что у тебя в узелке?»: школьный перекус обернулся скандалом

В старину на Руси школьникам давали с собой узелок с нехитрой, но вкусной домашней едой, современным наполняют ланчбокс, опираясь на баланс калорий, белков и витаминов — перекусы детям собирались всегда, как и спорили о его составе .
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