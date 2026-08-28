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«Девочка-девочка, что у тебя в узелке?»: школьный перекус обернулся скандалом

«Девочка-девочка, что у тебя в узелке?»: школьный перекус обернулся скандалом

В старину на Руси школьникам давали с собой  узелок с нехитрой, но вкусной домашней едой, современным наполняют  ланчбокс, опираясь на баланс  калорий, белков и витаминов —  перекусы детям собирались всегда, как и спорили о его составе .

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