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Несекретные материалы

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США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая – госсекретарь Рубио

США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая – госсекретарь Рубио

Трамп совершил ошеломляющий разворот политики США в отношении России в последние недели, напугав Европу, выведя Москву из западной изоляции, чтобы начать мирные переговоры без привлечения других заинтересованных сторон.

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