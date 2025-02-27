Трамп совершил ошеломляющий разворот политики США в отношении России в последние недели, напугав Европу, выведя Москву из западной изоляции, чтобы начать мирные переговоры без привлечения других заинтересованных сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии