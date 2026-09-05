Россия и Соединенные Штаты имеют точки соприкосновения по финансовым вопросам. Об этом журналистам ТАСС заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, который на этой неделе провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом.
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Как будто можно ждать чего-то другого от агента глобалистов.