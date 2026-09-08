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Орловские новости

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Василий Чернецов стал экспертом премии «Орловский бизнес»

Василий Чернецов стал экспертом премии «Орловский бизнес»

Председатель регионального Объединения работодателей Орловской области Василий Чернецов стал новым членом экспертного совета премии «Орловский бизнес».

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