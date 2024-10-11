Стартовала информационная кампания «Голосуй уверенно»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала предвыборную информационно-просветительскую кампанию для избирателей по всей стране «Голосуй уверенно!» посредством мобильных групп, в контексте республиканского конституционного референдума и выборов на должность президента Республики Молдова от 20 октября 2024 года.