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Юмористке Кравец пришлось в США показать средний палец Человеку-пауку

Юмористке Кравец пришлось в США показать средний палец Человеку-пауку

Российская юмористка Марина Кравец рассказала, как в США схватилась с аниматором, одетым в костюм Человека-паука.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Интересно, ЧТО ДЕЛАЛА КРАВЕЦ В США В ТАКОЕ ВРЕМЯ? Свой &quot;площадной&quot; юмор демонстрировала? КОМУ ОН ТАМ НУЖЕН? Разве что - ОРГАНИЗАТОРАМ... этой вожделенной прогулки?...
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18 час.
Evgenija Palette
Ей никак нельзя ОТЕКАТЬ... Пусть примочки делает с солевым раствором... (Получается невразумительный &quot;КОЛОБОК&quot;, несмотря на отработанные ужимки и прыжки... )
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18 час.

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