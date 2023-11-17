Погода на выходные: а говорили, что поезд Деда Мороза уехал, видимо, самого Деда забыли в ВоркутеВ субботу: -11… -14°, ночью -20°, по ощущениям -19°, ветер ю-з 3-8 м/с В воскресенье: -29… -33°, по ощущениям -37°, ветер ю-в 2 м/сhttps://www.