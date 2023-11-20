XYZ School: больше всего геймеры хотят получить на Новый год игровой компьютер

Онлайн-школа в сфере геймдева XYZ School, входящая в образовательную компанию Ultimate Education, провела исследование среди российских геймеров и выяснила, что они хотели бы получить в качестве подарков на Новый год.
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