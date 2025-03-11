📑Обзор отдельных региональных законов марта в карточках ⬆️⬆️⬆️ Об этих и других законах — подробнее ➡️ в разделе «Исследования и аналитика» на сайте Думы.
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📑Обзор отдельных региональных законов марта в карточках ⬆️⬆️⬆️ Об этих и других законах — подробнее ➡️ в разделе «Исследования и аналитика» на сайте Думы.