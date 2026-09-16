Новую Третьяковку на Крымском Валу закроют на реконструкцию весной 2027 года

Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется на реконструкцию весной 2027 года. Об этом рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова, ее слова привели на сайте The Art Newspaper Russia .
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