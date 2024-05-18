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Фьюри купил на аукционе шорты с автографом Усика. В них украинец дрался против Гассиева

Мероприятие состоялось в Эр-Рияде перед процедурой официального взвешивания. Устроил аукцион Турки Аль эш-Шейх, ответственный за проведение предстоящего вечера бокса.

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