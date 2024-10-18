Байден: в администрации США нет согласия по дальнобойному оружию для Киева

В США пока нет согласия по поводу передачи Украине вооружений для ударов в глубину РФ, заявил президент США Джо Байден 18 октября журналистам в преддверии вылета в свою загородную резиденцию в штат Делавэр.
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