Стало известно о новом повороте в расследовании смерти Мэттью Перри

Следствие по делу о трагической гибели актера не закончено. Виновники смерти Мэттью Перри пока не найдены LEGION-MEDIAХотя Мэттью Перри, звезда культового сериала «Друзья», умер уже больше полугода назад, как выяснилось, расследование обстоятельств его смерти до сих пор не прекращено.