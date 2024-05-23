Стало известно о новом повороте в расследовании смерти Мэттью Перри

Следствие по делу о трагической гибели актера не закончено. Виновники смерти Мэттью Перри пока не найдены LEGION-MEDIAХотя Мэттью Перри, звезда культового сериала «Друзья», умер уже больше полугода назад, как выяснилось, расследование обстоятельств его смерти до сих пор не прекращено.
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