Платим за ЖКУ и капремонт, а кому?

Интересная история с взносами за капремонт получается. С 2015 года граждане исправно ежемесячно платят в фонд капремонта деньги, которые ранее никогда не платились целевым образом на ремонт старого жилья, за всё всегда платило государство, но и сейчас оказывается, «наверху» денег не хватает.
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