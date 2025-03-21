"Авиасейлс": перелет на горнолыжный курорт Солнечная Долина подешевел на 15%

Авиабилеты на популярные горнолыжные курорты в России, открытые до конца апреля, резко подешевели. Больше всего снизилась стоимость перелета в Солнечную Долину (Челябинск) - на 15% по сравнению с зимними месяцами, сообщили "Газете.