Закон, порядок, государство

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Полицейские приняли участие в VIII молодежном форуме «Правовые университеты» на Сахалине

В течение двух дней старшеклассники и студенты сахалинских образовательных организаций посещали информационные площадки государственных органов и органов исполнительной власти региона.

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