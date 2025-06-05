СВО трансформировалось в формат Ирано-иракской войны?

михаил ошкин

"Согласившись на переговоры с Украиной, Россия хотела продемонстрировать мировому сообществу, а, в первую очередь, президенту США Дональду Трампу, что она стремится к миру". А зачем нам кому-либо что-то демонстрировать? Они и так все хорошо знают, и будут делать по-своему. Мы им в любом виде не нужны.