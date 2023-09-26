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Игрища с МУС до добра не доведут: Медведев предупредил о рисках масштабной войны

Игрища с МУС до добра не доведут: Медведев предупредил о рисках масштабной войны

Игрища с МУС до добра не доведут: Медведев предупредил о рисках масштабной войны Евгения КомароваВажное заявление по поводу Международного уголовного суда (МУС) и его решений сделал Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России.

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